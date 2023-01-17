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(Михайлова) Нина Григорьевна
(Михайлова) Нина Григорьевна
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
1922
Дата смерти
1992
Пол
Женский
Отец
Михайлов Григорий Владимирович
1900 г.р.
Мать
Михайлова (Добрынина) Александра Васильевна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Михайлов Григорий Владимирович
Мать:
Михайлова Александра Васильевна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
1992
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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