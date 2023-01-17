(Михайлова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлова) Нина Григорьевна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1922

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Михайлов Григорий Владимирович

Мать: Михайлова Александра Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
1992
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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