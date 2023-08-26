Бахлина Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахлина Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Около 1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Бахлин Иван Коннович

Отец ребёнка: Бахлин Конон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахлин Владимир Коннович

Отец ребёнка: Бахлин Конон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахлин Конон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахлин Конон Иванович

Смерть
Неизвестно
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