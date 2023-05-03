Гугля Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугля Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
24.08.1952

Дочь: Селиверстова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.10.1953

Сын: Селиверстов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.10.1955

Сын: Селиверстов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.04.1961

Дочь: Селиверстова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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