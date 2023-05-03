Гугля Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
24.08.1952
Дочь: Селиверстова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.10.1953
Сын: Селиверстов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.10.1955
Сын: Селиверстов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1961
Дочь: Селиверстова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно