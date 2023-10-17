Борисов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1983
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Милана Алексеевна
Мать ребёнка: Борисова Пищаева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Борисова Пищаева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Кира Алексеевна
Мать ребёнка: Борисова Пищаева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Борискина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борискина Татьяна