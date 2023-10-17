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Борисов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1983

Отец: Борисов Николай Иванович

Мать: Борисова Борзова Ольга Алимпиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Милана Алексеевна

Мать ребёнка: Борисова Пищаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Борисова Пищаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Кира Алексеевна

Мать ребёнка: Борисова Пищаева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Пищаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Борискина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борискина Татьяна

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