Ворошилова (Дубинина) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова (Дубинина) Галина Анатольевна

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Дубинин Анатолий Васильевич

Мать: Дубинина Любовь Захаровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Кордонская Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Ворошилов Сергей

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.12.1987

Дочь: Ворошилова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Ворошилов Сергей

Зарафшан (Узбекистан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Сергей

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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