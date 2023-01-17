Ворошилова (Дубинина) Галина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Кордонская Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Ворошилов Сергей
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.12.1987
Дочь: Ворошилова Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Ворошилов Сергей
Зарафшан (Узбекистан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ворошилов Сергей
Смерть
Неизвестно