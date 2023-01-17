Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

16.01.1867

Дата смерти

03.06.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1884 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889 по 1894
Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
Место жительства
С 1894
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1895 по 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901 по 1903
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1903 по 1904
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1906
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Тбилиси
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.06.1945
Москва, город федерального значения Москва
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