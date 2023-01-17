Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1867
Дата смерти03.06.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884 по 1889
Место жительства
С 1889 по 1894
Дерпт (ныне Тарту, Эстония)
Место жительства
С 1894
Место жительства
С 1895 по 1901
Место жительства
С 1901 по 1903
Место жительства
С 1903 по 1904
Место жительства
С 1906
Место жительства
С 1941
Тбилиси
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1945