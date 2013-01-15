Дурнева Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2013

Отец: Дурнев Александр Александрович

Мать: Дурнева АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА

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