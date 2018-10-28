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Яковлев Максим Дмитриевич
Яковлев Максим Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.2018
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Дмитрий Александрович
1993 г.р.
Мать
Яковлева-Московцева Елена Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2018
Отец:
Яковлев Дмитрий Александрович
Мать:
Яковлева-Московцева Елена Николаевна
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