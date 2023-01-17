Орлова (Манакова) Мария Христофоровна
Место рождения
Дата рождения07.04.1901
Дата смерти06.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Борис Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Борис Павлович
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
06.02.1992
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище