Орлова (Манакова) Мария Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Манакова) Мария Христофоровна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

07.04.1901

Дата смерти

06.02.1992

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1901

Отец: Манаков Христофор Николаевич

Мать: Манакова Мария Ефимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Борис Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Борис Павлович

Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
06.02.1992
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
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