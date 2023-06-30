Агапов Николай Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Николай Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1907 ст.

Жена: Агапова Прасковья Никифорова

Ивановка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.08.1908

Сын: Агапов Семён Николаевич

Мать ребёнка: Агапова Прасковья Никифорова

Новопавловское, Подгорнинская волость, Козловский уезд
Смерть
Неизвестно
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