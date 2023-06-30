Агапов Николай Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1907 ст.
Ивановка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.08.1908
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Никифорова
Новопавловское, Подгорнинская волость, Козловский уезд
Смерть
Неизвестно