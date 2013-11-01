Кипчатова (Аббясова) Биби Асьма Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипчатова (Аббясова) Биби Асьма Исхаковна

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Место рождения

Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.12.1929

Дата смерти

01.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1929

Отец: Аббясов Исхак Хисяметдинович

Мать: Аббясова Абида Мавлютовна

Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Сообщение о свадьбе (оглашение)
10.12.1968

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайдарова София Абдулхаковна

Отец ребёнка: Кипчатов Абдулхак Айнетдинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипчатов Раис Абдулхакович

Отец ребёнка: Кипчатов Абдулхак Айнетдинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
01.11.2013
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