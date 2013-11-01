Кипчатова (Аббясова) Биби Асьма Исхаковна
Место рождения
Дата рождения09.12.1929
Дата смерти01.11.2013
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1929
Сообщение о свадьбе (оглашение)
10.12.1968
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайдарова София Абдулхаковна
Отец ребёнка: Кипчатов Абдулхак Айнетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипчатов Раис Абдулхакович
Отец ребёнка: Кипчатов Абдулхак Айнетдинович
Смерть
01.11.2013