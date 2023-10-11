Литвинова Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Горбунов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.01.1945
Дочь: Горбунова Ивлина (Алла) Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно