Литвинова Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горбунов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.01.1945

Дочь: Горбунова Ивлина (Алла) Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Роман Кириллович

Смерть
Неизвестно
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