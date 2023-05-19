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Крот Павел Петров

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Место рождения

Михайловка, Черкаська область

Дата рождения

15.12.1857 ст.

Дата смерти

07.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1857 ст.

Отец: Крот Петр Филиппов

Мать: Крот Ксения Филиппова

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Крот Пантелеймон Павлов

Мать ребёнка: Крот Евфросиния Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крот Евфросиния Маркова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Босая Елена Павлова

Мать ребёнка: Крот Евфросиния Маркова

Смерть
07.08.1911
Михайловка, Черкаська область