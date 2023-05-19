Крот Павел Петров
Место рождения
Дата рождения15.12.1857 ст.
Дата смерти07.08.1911
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1857 ст.
Отец: Крот Петр Филиппов
Мать: Крот Ксения Филиппова
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Крот Евфросиния Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крот Евфросиния Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Босая Елена Павлова
Мать ребёнка: Крот Евфросиния Маркова
Смерть
07.08.1911