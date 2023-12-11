Колесникова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Колесникова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Колесников Владимир Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Колесников Владимир Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно