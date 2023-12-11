Колесникова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Колесникова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Колесников Владимир Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Колесников Владимир Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Владимир Савельевич

Смерть
Неизвестно
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