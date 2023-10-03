Ульянова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.2000
Сын: Иванов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
10.12.2001
Отец ребёнка: Иванов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
02.10.2009
Дочь: Иванова София Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно