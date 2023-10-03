Ульянова Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.2000

Сын: Иванов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
10.12.2001

Сын: Иванов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
02.10.2009

Дочь: Иванова София Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Владимирович

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