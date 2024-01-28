Лисицын Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисицын Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1910
Сын: Лисицын Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисицына Катерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно