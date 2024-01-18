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(Аргунов) Клавдия
(Аргунов) Клавдия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Аргунов Иван Михайлович
1897 г.р.
Мать
(Аргунов) Елизавета Ивановна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Аргунов Иван Михайлович
Мать:
Елизавета Ивановна
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