(Аргунов) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Аргунов) Клавдия

(Аргунов) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Аргунов Иван Михайлович

Мать: Елизавета Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close