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Бодров Григорий Афиногенович

Место рождения

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

02.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1856

Отец: Бодров Афиноген Сергеевич

Мать: Бодрова Прасковья Васильевна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Бодров Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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