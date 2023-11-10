Бодров Григорий Афиногенович
Место рождения
Дата рождения02.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1856
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Бодров Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионова Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Бодрова Марья Сафроновна
Смерть
Неизвестно