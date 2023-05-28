Пономарева (Вагина Скорее Всего) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фекла Терентьевна
Отец ребёнка: Пономарев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Севастьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Пономарев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пономарев Ларион Терентьевич
Отец ребёнка: Пономарев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Пономарев Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Пономарев Терентий Васильевич
Смерть
Неизвестно