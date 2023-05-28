Пономарева (Вагина Скорее Всего) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Вагина Скорее Всего) Марья

Пономарева (Вагина Скорее Всего) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фекла Терентьевна

Отец ребёнка: Пономарев Терентий Васильевич

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Севастьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Пономарев Терентий Васильевич

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пономарев Ларион Терентьевич

Отец ребёнка: Пономарев Терентий Васильевич

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Пономарев Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Пономарев Терентий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close