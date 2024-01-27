Колотиевский Тимофей
Место рожденияРоссия
Дата рождения1886
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
14.01.1924
Дочь: Горбанева Александра
Мать ребёнка: Колотиевская Мария
Россия
Рождение ребёнка
07.06.1927
Дочь: Лемешко Мария
Мать ребёнка: Колотиевская Мария
Россия
Рождение ребёнка
10.02.1928
Сын: Колотиевский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Колотиевская Мария
Россия
Смерть
1972