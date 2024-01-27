Колотиевский Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотиевский Тимофей

Место рождения

Россия

Дата рождения

1886

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
14.01.1924

Дочь: Горбанева Александра

Мать ребёнка: Колотиевская Мария

Россия
Рождение ребёнка
07.06.1927

Дочь: Лемешко Мария

Мать ребёнка: Колотиевская Мария

Россия
Рождение ребёнка
10.02.1928

Сын: Колотиевский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Колотиевская Мария

Россия
Смерть
1972
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