Пугачев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1935

Дата смерти

11.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.1995

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