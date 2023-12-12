Харитонов Виктор (Володя?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Виктор (Володя?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Отец

После 1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Харитонов Вячеслав

Мать: Харитонова Анна

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