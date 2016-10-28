Марков Владимир Михайлович
Место рожденияс. Степановка Томской обл.
Дата рождения08.12.1947
Дата смерти28.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947
Отец: Королев Петр
Мать: Маркова Раиса Ивановна
с. Степановка Томской обл.
Бракосочетание
13.08.1977
Жена: Маркова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Ольга Васильевна
Омск
Рождение ребёнка
05.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Ольга Васильевна
г. Омск
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Смерть
28.10.2016
г. Омск
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г. Омск (Южное кладбище)