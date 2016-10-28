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Марков Владимир Михайлович

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Место рождения

с. Степановка Томской обл.

Дата рождения

08.12.1947

Дата смерти

28.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1947

Отец: Королев Петр

Мать: Маркова Раиса Ивановна

с. Степановка Томской обл.
Бракосочетание
13.08.1977

Жена: Маркова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Ольга Васильевна

Омск
Рождение ребёнка
05.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Ольга Васильевна

г. Омск
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Смерть
28.10.2016
г. Омск
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г. Омск (Южное кладбище)
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