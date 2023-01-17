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Маликов Васил Маликович

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Место рождения

Старое Курмашево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.10.1924

Дата смерти

11.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Курмашево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.10.1992
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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