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Казанник Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Казанник Даниил Никифорович

Отец ребёнка: Казанник Никифор Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Казанник Никифор Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1850
Криски, Чернігівська область
дом №92
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанник Никифор Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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