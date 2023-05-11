Казанник Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Казанник Даниил Никифорович
Отец ребёнка: Казанник Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Казанник Никифор Григорьевич
Место жительства
1850
дом №92
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно