Ушакова (Мершиева) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: Мершиев Иван Давыдов
Мать: Мершиева Матрёна Гурьева
Бракосочетание
01.11.1891 ст.
Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
08.09.1892 ст.
Дочь: Свиридова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1894 ст.
Сын: Ушаков Пантелеймон Сергеевич
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1896 ст.
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.
Дочь: Анисия Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.
Дочь: Матрона 1 Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1916 ст.
Дочь: Матрёна 2 Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно