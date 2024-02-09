Ушакова (Мершиева) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Мершиева) Акилина Ивановна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Мершиев Иван Давыдов

Мать: Мершиева Матрёна Гурьева

Бракосочетание
01.11.1891 ст.

Муж: Ушаков Сергей Петрович

Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
08.09.1892 ст.

Дочь: Свиридова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1894 ст.

Сын: Ушаков Пантелеймон Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Ушаков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.

Дочь: Анисия Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.

Дочь: Матрона 1 Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.

Сын: Ушаков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.

Сын: Ушаков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
05.04.1916 ст.

Дочь: Матрёна 2 Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
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