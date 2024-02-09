Жуткина (Гусева) Анисья Герасимова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти10.05.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1900
Муж: Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
10.11.1902
Отец ребёнка: Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1905
Сын: Жуткин Илья Иванович
Отец ребёнка: Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Жуткина Мария ивановна
Отец ребёнка: Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1911
Сын: Жуткин Леонтий-Леогид Иванович
Отец ребёнка: Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Жуткина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Жуткин Семион Иванов
Отец ребёнка: Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
08.05.1921
Дочь: Жуткина Александра Иванова
Отец ребёнка: Иоанн Никифоров
Смерть
10.05.1921