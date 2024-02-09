Жуткина (Гусева) Анисья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуткина (Гусева) Анисья Герасимова

Место рождения

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

10.05.1921

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Иоанн Никифоров

Рождение ребёнка
10.11.1902

Сын: Жуткин Феодор Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Жуткин Илья Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Жуткина Мария ивановна

Отец ребёнка: Иоанн Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Жуткин Леонтий-Леогид Иванович

Отец ребёнка: Иоанн Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Жуткина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иоанн Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Жуткин Семион Иванов

Отец ребёнка: Иоанн Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1921

Дочь: Жуткина Александра Иванова

Отец ребёнка: Иоанн Никифоров

Голосово, Орешковская волость, Рузский уезд
Смерть
10.05.1921
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