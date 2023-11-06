Ярославцева Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева Зинаида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1923

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923

Отец: Ярославцев Егор Матвеевич

Мать: Ярославцева Ольга Васильевна

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