Шкварчук Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.07.1963
Дата смерти28.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1963
Отец: Шкварчук Иван Спиридонович
Мать: Любовь Григорьевна
Бракосочетание
22.02.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.08.1986
Дочь: Косниковская Елена Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1996
Дочь: Шкварчук Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.11.2013