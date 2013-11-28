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Шкварчук Юрий Иванович

Место рождения

Домановичи, Калинковичский район, Гомельская область

Дата рождения

28.07.1963

Дата смерти

28.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1963

Отец: Шкварчук Иван Спиридонович

Мать: Любовь Григорьевна

Домановичи, Калинковичский район, Гомельская область
Бракосочетание
22.02.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.08.1986

Дочь: Косниковская Елена Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1996

Дочь: Шкварчук Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.11.2013
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