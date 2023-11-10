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Скударева Марфа Алексеевна

Место рождения

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1904

Дочь: Екатерина Иоакимовна

Отец ребёнка: Скударев Иоаким Артемов

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Клавдия Иоакимовна

Отец ребёнка: Скударев Иоаким Артемов

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Пелагея Иоакимовна

Отец ребёнка: Скударев Иоаким Артемов

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скударев Иоаким Артемов

Место жительства
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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