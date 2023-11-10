Скударева Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1904
Дочь: Екатерина Иоакимовна
Отец ребёнка: Скударев Иоаким Артемов
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Клавдия Иоакимовна
Отец ребёнка: Скударев Иоаким Артемов
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Пелагея Иоакимовна
Отец ребёнка: Скударев Иоаким Артемов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно