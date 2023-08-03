Леванович (Лишай) Ольга Филипповна (ЗАПРОС) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванович (Лишай) Ольга Филипповна (ЗАПРОС)

Место рождения

Деревня Шабка или Слабка Минская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

30.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Леванович Филипп

Мать: не указана

Деревня Шабка или Слабка Минская область
Рождение ребёнка
?.07.1926

Сын: Лишай Алексей Павлович

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)

Василевщина, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.01.1928

Сын: Лишай Петр Павлович

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1930

Сын: Лишай Владимир Павлович

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)

Рождение ребёнка
1936

Сын: Лишай Павел Павлович

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лишвй Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)

Смерть
30.03.1991
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