Леванович (Лишай) Ольга Филипповна (ЗАПРОС)
Место рожденияДеревня Шабка или Слабка Минская область
Дата рождения1902
Дата смерти30.03.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Леванович Филипп
Мать: не указана
Деревня Шабка или Слабка Минская область
Рождение ребёнка
?.07.1926
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)
Василевщина, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.01.1928
Сын: Лишай Петр Павлович
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)
Минск, Минск
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лишай Павел Павлович
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лишвй Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Лишай Павел Кириллович (ЗАПРОС)
Смерть
30.03.1991