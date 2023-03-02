Зограф (Преображенская) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1896
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
15.08.1900
Дочь: Орлова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
05.02.1902
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Зограф Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919