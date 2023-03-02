Зограф (Преображенская) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф (Преображенская) Софья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1896

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Орлова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
05.02.1902

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Зограф Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зограф Андрей Юрьевич

Смерть
1919
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