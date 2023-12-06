Велеславова (Павлова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Шанава Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Велеславова Лидия Ефимовна
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Велеславов Анатолий Ефимович
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Велеславов Евгений Ефимович
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983