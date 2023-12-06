Велеславова (Павлова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславова (Павлова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Шанава Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Велеславова Лидия Ефимовна

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Велеславов Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Велеславов Юлий Ефимович

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1935

Сын: Велеславов Евгений Ефимович

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велеславов Ефим Ефимович

Смерть
1983
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