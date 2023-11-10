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Балашов Карп Алексеевич

Место рождения

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1874

Отец: Балашов Алексей Васильевич

Мать: Стефанида Пантелеева

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Балашов Семен Карпович

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Наталья Карповна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Карповна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Христина Карповна

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Балашов Александр Карпович

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Балашов Иван Карпович

Мать ребёнка: Софья Ивановна

Алексино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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