Балашов Карп Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1874
Отец: Балашов Алексей Васильевич
Мать: Стефанида Пантелеева
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Наталья Карповна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Карповна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Христина Карповна
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Балашов Александр Карпович
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно