Филатов (Пирогов) Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов (Пирогов) Алексей Федорович

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Место рождения

Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.08.1952

Дата смерти

10.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952

Отец: Пирогов Федор Григорьевич

Мать: Филатова Елена Ивановна

Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1974

Сын: Филатов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова Галина Арсентьевна

Рождение ребёнка
26.12.1975

Сын: Филатов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова Галина Арсентьевна

Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1983

Дочь: Воронина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Галина Арсентьевна

Смерть
10.01.2016
Паново, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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