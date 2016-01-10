Филатов (Пирогов) Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения28.08.1952
Дата смерти10.01.2016
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952
Отец: Пирогов Федор Григорьевич
Мать: Филатова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1974
Сын: Филатов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Филатова Галина Арсентьевна
Рождение ребёнка
26.12.1975
Сын: Филатов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Филатова Галина Арсентьевна
Рождение ребёнка
23.03.1983
Дочь: Воронина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Галина Арсентьевна
Смерть
10.01.2016