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Коршунов Константин Николаевич

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Место рождения

По рч. Рожке, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.07.1927

Дата смерти

14.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927

Отец: Коршунов Николай Афанасьевич

Мать: Коршунова Александрв Михайловна

По рч. Рожке, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1950

Сын: Коршунов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Коршунова Александра Сергеевна

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1952

Сын: Коршунов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Коршунова Александра Сергеевна

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.07.1957

Дочь: Коршунова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Коршунова Александра Сергеевна

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Александра Сергеевна

Смерть
14.01.2000
Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
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