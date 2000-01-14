Коршунов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1927
Дата смерти14.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927
Рождение ребёнка
02.12.1950
Сын: Коршунов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Коршунова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
05.12.1952
Сын: Коршунов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Коршунова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
12.07.1957
Дочь: Коршунова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Коршунова Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.2000
Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область