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Лукашов Даниил Федотов

Место рождения

Темная, Медынский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Темная, Медынский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
10.07.1888 ст.

Жена: Татьяна Лукьянова

по невесте - Егор Лукьянов
Рождение ребёнка
22.05.1903 ст.

Сын: Никита Данилов

Мать ребёнка: не указана

Темная, Медынский уезд, Калужская губерния
крестная - Елена Лукьянова, девица изьВоронков
Смерть
Неизвестно
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