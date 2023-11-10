Лукашов Даниил Федотов
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1888 ст.
Жена: Татьяна Лукьянова
по невесте - Егор Лукьянов
Рождение ребёнка
22.05.1903 ст.
Сын: Никита Данилов
Мать ребёнка: не указана
крестная - Елена Лукьянова, девица изьВоронков
Смерть
Неизвестно