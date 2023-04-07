Панкратов Валерий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Валерий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрикова Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Панкратова Ривека Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Игорь Валерьянович

Мать ребёнка: Панкратова Ривека Павловна

Смерть
Неизвестно
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