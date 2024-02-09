Маева (Белоусова) Марья Петовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1858
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Маев Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.11.1866
Отец ребёнка: Маев Ефим Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маев Ефим Игнатьевич
Смерть
Неизвестно