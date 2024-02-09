Маева (Белоусова) Марья Петовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маева (Белоусова) Марья Петовна

Место рождения

Горные Юраши, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горные Юраши, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.08.1858

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Маев Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.11.1866

Сын: Маев Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Маев Ефим Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маев Ефим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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