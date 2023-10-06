Марфа Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1880 ст.

Отец: Маркел Матвеев

Мать: Зоя Андреева

Крещение
06.07.1880 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 492 об.–493. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1880 год [о родившихся] Запись № 30 Дата рождени... Показать все
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