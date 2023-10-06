Марфа Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1880 ст.
Отец: Маркел Матвеев
Мать: Зоя Андреева
Крещение
06.07.1880 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 31 Л. 492 об.–493. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1880 год [о родившихся] Запись № 30 Дата рождени... Показать все