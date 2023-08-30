Hvalevsky David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hvalevsky David

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Hvalevsky Leiba

Мать: Hvalevskaya Genia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
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