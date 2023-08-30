Hvalevsky David
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Hvalevsky Leiba
Мать: Hvalevskaya Genia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1992