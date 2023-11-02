Луценко Елена Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ефросинья Евдокимова
Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Евдокимова
Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
1833
Сын: Луценко Григорий Евдокимов
Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
1844
Сын: Луценко Георгий Евдокимов
Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Луценко Прокофий Евдокимов
Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин
Смерть
Неизвестно