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Луценко Елена Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Луценко Филипп Евдокимов

Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ефросинья Евдокимова

Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Евдокимова

Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
1833

Сын: Луценко Григорий Евдокимов

Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
1840

Сын: Луценко Степан Евдокимов

Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
1844

Сын: Луценко Георгий Евдокимов

Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
1850

Сын: Луценко Прокофий Евдокимов

Отец ребёнка: Луценко Евдоким Ильин

Смерть
Неизвестно
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