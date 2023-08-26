Горюнов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горюнов Алексей

Мать: Горюнова Арина?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горюнова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Горбатикова Марина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкачёва Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Горбатикова Марина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатикова Марина ?

Смерть
1943
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