Горюнов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горюнов Алексей
Мать: Горюнова Арина?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горюнова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Горбатикова Марина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкачёва Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Горбатикова Марина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбатикова Марина ?
Смерть
1943