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Прасковья Петровна
Прасковья Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1835
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Архип
Около 1837 г.р.
Дети
Авдотья
Около 1856 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь:
Авдотья
Отец ребёнка:
Архип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Архип
Смерть
Неизвестно
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