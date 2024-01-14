Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Около 1856 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Архип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип

Смерть
Неизвестно
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