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Аминев Сайтгалей Ямалович

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Место рождения

Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.02.1968

Дочь: Аминева Румия Сайтгалиевна

Мать ребёнка: Абдуллина Фания Саллямовна

Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1969

Мать ребёнка: Абдуллина Фания Саллямовна

Рождение ребёнка
18.10.?

Мать ребёнка: Абдуллина Фания Саллямовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина Фания Саллямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Абдуллина Фания Саллямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Абдуллина Фания Саллямовна

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