Аминев Сайтгалей Ямалович
Место рождения
Дата рождения21.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1968
Дочь: Аминева Румия Сайтгалиевна
Мать ребёнка: Абдуллина Фания Саллямовна
Рождение ребёнка
21.02.1969
Рождение ребёнка
18.10.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно