Менячихина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менячихина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

03.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1954

Дочь: Карева Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Котов Леонид

Рождение ребёнка
05.06.1959

Дочь: Шелюхина Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Котов Леонид

Рождение ребёнка
13.05.1962

Сын: Котов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Котов Леонид

Смерть
03.05.2005
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