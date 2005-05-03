Менячихина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1932
Дата смерти03.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1954
Дочь: Карева Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Котов Леонид
Рождение ребёнка
05.06.1959
Дочь: Шелюхина Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Котов Леонид
Рождение ребёнка
13.05.1962
Отец ребёнка: Котов Леонид
Смерть
03.05.2005