Герасимова Агрипина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Агрипина Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

26.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова (Герасимова) Феодосья Зосимова

Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасимова) Евдокия Зосимова

Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Зосимов

Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Герасимова Наталья Зосимова

Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин

Рождение ребёнка
01.08.1887

Сын: Герасимов Матвей Зосимов

Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1890

Дочь: Герасимова Мавра Зосимова

Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Герасимов Василий Зосимов

Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
26.01.1914
Новосидориха, Шатура, Московская область

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