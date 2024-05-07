Герасимова Агрипина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти26.01.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинова (Герасимова) Феодосья Зосимова
Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасимова) Евдокия Зосимова
Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Герасимова Наталья Зосимова
Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин
Рождение ребёнка
01.08.1887
Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин
Рождение ребёнка
24.04.1890
Дочь: Герасимова Мавра Зосимова
Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин
Рождение ребёнка
23.01.1893
Сын: Герасимов Василий Зосимов
Отец ребёнка: Герасимов Зосим Ильин
Смерть
26.01.1914