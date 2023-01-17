Лощилова Аполлинария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.
Дочь: Лощилова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Лощилов Михаил Иванович
Спасо-Преображенская Шухтовская церковь Вологодского уезда. (ГАВО ф.496, о.52, д.3, л.130)
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.
Дочь: Лощилова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лощилов Михаил Иванович
Родители: Кубенской волости деревни Артемово крестьянин Михаил Иванович Лощилов и законная его жена Аполлинария Ивановна. Восприемник: Той же волости и деревни крестьянская девица Екатерина Ивановна.
Рождение ребёнка
26.09.1906 ст.
Дочь: Лощилова Калистфения Михайловна
Отец ребёнка: Лощилов Михаил Иванович
Родилась Калистфена. Родители: Кубенской волости деревни Артемова крестьянин Михаил Иванов Лощилов и его жена Аполлинария Иванова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно