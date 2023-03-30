Соколовский Якушев Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовский Якушев Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1945

Отец: Якушев Григорий Асентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколовский Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколовский Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Соколовская Катерина Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколовская Катерина Мамуиловна

Смерть
Неизвестно
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