Соколовский Якушев Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1945
Отец: Якушев Григорий Асентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколовский Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколовский Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Соколовская Катерина Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно