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Скрябин Федосей (Федоско) Федоров

Место рождения

поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Скрябин Федор (Фетка) Оксенов

Мать: не указана

поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Скрябин Леонтий Федосеев

Мать ребёнка: Скрябина Федосья Перфильева

поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Скрябин Осип Федосеев

Мать ребёнка: Скрябина Федосья Перфильева

поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Скрябин Семен Федосеев (Федоров)

Мать ребёнка: Скрябина Федосья Перфильева

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Макрида (Макорина) Федосеева

Мать ребёнка: Скрябина Федосья Перфильева

Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Федосья Перфильева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1733
Федоса Скрябина, Слободской уезд, Вятская губерния
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