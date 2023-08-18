Скрябин Федосей (Федоско) Федоров
Место рожденияпоч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смерти1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1668
Отец: Скрябин Федор (Фетка) Оксенов
Мать: не указана
поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: Скрябина Федосья Перфильева
поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: Скрябина Федосья Перфильева
поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Скрябин Семен Федосеев (Федоров)
Мать ребёнка: Скрябина Федосья Перфильева
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Макрида (Макорина) Федосеева
Мать ребёнка: Скрябина Федосья Перфильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1733